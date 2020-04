Il segretario regionale del Partito Democratico Paolo Furia e quello metropolitano Mimmo Carretta, hanno annunciato che la prossima settimana incomincerà la distribuzione delle mascherine in Piemonte.

“Il Partito Democratico del Piemonte distribuirà nei prossimi giorni 10.000 mascherine tre veli ad associazioni e realtà del terzo settore impegnati quotidianamente in fornitura pasti e accoglienza di senza tetto”, spiegano Furia e Carretta

“Ci teniamo a sottolineare – continuano i due segretari Dem – che la nostra è una fornitura di mascherine a uso civile, non sufficienti a proteggere il personale medico e infermieristico più esposto al lavoro con malati sintomatici, ma appropriate per personale impegnato in servizi sociali che prevedono interazioni con soggetti sani. Il grande fabbisogno di mascherine a uso civile, per la cittadinanza e per le associazioni, sta attivando aziende sul territorio e importatori. Un grande sistema di donazioni si sta muovendo. Il Partito Democratico non sta a guardare e farà la sua parte”.

“La prima donazione, concordata con il Partito Democratico – Federazione di Torino andrà in favore di Arci Piemonte, che li destinerà a volontari impegnati in servizi senza fissa dimora e distribuzione pacchi alimentari a famiglie bisognose. Vi terremo informati sulle prossime donazioni”, concludono Furia e Carretta.