Secondo la Federazione dei medici di famiglia, portare a spasso i bambini è ancora pericoloso, ecco la dichiarazione: “Permettere la passeggiata con i bambini è rischioso”. Lo sostiene la segretaria lombarda della Federazione dei medici di famiglia, Paola Pedrini, in un’intervista a Circo Massimo su Radio Capital; ha messo in guardia che anche mollare così dopo i primi segnali di miglioramento può essere un pericolo. “Bisogna fare molta attenzione a uscire con i bambini e ridurre gli assembramenti di persone”, ha sottolineato.

“Nella provincia di Bergamo abbiamo registrato un leggero calo delle telefonate dei pazienti, ma abbiamo ancora difficoltà a ricoverare, gli ospedali sono pieni” ha aggiunto la responsabile della Federazione dei Medici di medicina generale, spiegando che sono curate a casa anche persone con polmoniti che necessitano di ossigeno. E proprio “il consumo di ossigeno registrato sul territorio è molto più alto rispetto alla norma: Anche questa è un’emergenza. In più, quando abbiamo a casa un paziente malato, nel giro di poco tutto il nucleo familiare si ammala”.

Il suggerimento è quindi quello di non abbassare la guardia e non farsi prendere da facili entusiasmi. L’ordinanza del viminale che permette la passeggiata all’aperto per i più piccoli, è vista quindi dalla federazione dei Medici di famiglia, come una misura prematura in un momento di ancora massima allerta per il contagio da covid 19.