La consigliera regionale piemontese del Partito Democratico, Monica Canalis, vicesegretario del Pd del Piemonte che venga presentato un bando regionale per reclutare più personale sanitario.

“Il Governo manda personale sanitario in Piemonte. Ora si attivi anche un bando di reclutamento regionale e si facciano i tamponi per verificare le guarigioni. “In Piemonte – sottolinea Canalis – sono in arrivo 15 infermieri selezionati dal Governo con bando, e la settimana prossima arriveranno altri 20/25 medici e 20 infermieri. A questo si aggiunge la misura dell’Unità di Crisi, che ha contattato le strutture residenziali per anziani e disabili mettendo a disposizione le graduatorie delle Asl”.

“Ma tutto questo – aggiunge – non basta. E’ urgente aumentare sul personale sanitario i tamponi che sanciscono l’avvenuta negativizzazione e la possibilità di tornare al lavoro. Bisogna dare priorità al personale ospedaliero ma anche ai farmacisti, ai medici di medicina generale, al personale della Croce Rossa, agli infermieri e Oss delle Rsa e alle strutture residenziali del Terzo settore”.

“E se nell’immediato – conclude Canalis- è comprensibile sostituire il personale con figure non qualificate, urge che la Giunta Cirio faccia un bando di reclutamento straordinario a tempo determinato per medici, infermieri e Oss con qualifica. La sanità continuerà a essere in affanno se non si reperisce in fretta nuovo personale che sostituisca chi si è ammalato”.