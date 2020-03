“La Lega non perde il vizio della propaganda, nonostante il calo di consensi”. Lo dichiarano il segretario regionale piemontese del Pd, Paolo Furia, con la vicesegretaria Monica Canalis, commentando la posizione del partito di Salvini sugli ultimi provvedimenti del governo. ”

Non capiamo – scrivono Furia e Canalis in una nota – in quale Paese viva la Lega. Noi viviamo in un Paese flagellato ormai da 5 settimane da un’epidemia di vaste proporzioni, il cui Governo viene proposto dall’OMS come modello da imitare, per la sua rapidita’ di reazione e per il coraggio delle misure adottate. Siamo in una situazione completamente inedita che trovava tutti impreparati. Ci sono stati certamente errori anche a livello nazionale, ma i continui conflitti istituzionali e le polemiche alimentate dalla Lega non aiutano a trovare soluzioni”. “I 400 milioni trasferiti ai Comuni per aiutare le persone in difficolta’ a fare la spesa – aggiungono i due esponenti Dem – non sono uno scaricabarile sui Sindaci. Sono una risposta alla fame che avanza e un investimento sui Comuni, primo avamposto democratico delle nostre istituzioni”. “Rinnoviamo – concludono – la nostra disponibilita’ a collaborare con tutti i partiti al di la’ del colore politico, ma condanniamo i quotidiani attacchi al Governo. In questo momento la responsabilita’ e lo spirito di collaborazione prevalgano sulla propaganda”.