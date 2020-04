Dopo aver chiesto pieni poteri per combattere in maniera più incisiva il covid 19, il governatore Alberto Cirio dichiara con forza sulla sua pagina Facebook:

“Continuiamo con la linea del rigore e continuiamo a restare a casa. Nessun allentamento delle misure di contenimento in Piemonte” lo precisa il presidente della Regione, Alberto Cirio, rispetto all’apertura da parte del Governo a brevi passeggiate genitore-figlio.

“Nella nostra regione continuano a valere le regole più restrittive. Bisogna continuare stare a casa. Solo così vinciamo la battaglia”.

Una dichiarazione che non vuole minimamente allentare la tensione sul Coronavirus e la sua diffusione. Nel momento in cui il contagio ha raggiunto il picco, vuole essere un monito a continuare sulla via del rigore.