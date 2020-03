Frenata da parte della Regione Piemonte sui tamponi a domicilio per i test sul contagio del Coronavirus. L’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, sottolinea, durante la seduta del Consiglio regionale riunito in videoconferenza, che “fare i tamponi a domicilio – ha detto Icardi – sta diventando troppo oneroso. E fra l’altro i medici hanno ormai una esperienza tale da poter capire se il paziente è stato colpito dal Coronavirus anche senza fare il tampone. Individueremo in ogni area un laboratorio dedicato nel quale dovranno recarsi coloro che dovranno essere sottoporsi al test”, logicamente se le condizioni non sono gravi.

Confermati i test sierologici 30 mila anziani ospitati nelle strutture del territorio. “Oggi – aggiunge Icardi firmerò un protocollo per la gestione dei casi positivi. Nessun paziente positivo al Coronavirus sarà ospitato nelle Rsa”. Per i pazienti positivi al virus che vengono dimessi dagli ospedali, saranno impiegate altre strutture in via di individuazione, assicura l’assessore.