Alberto Preioni, presidente del gruppo Lega nel consiglio regionale del Piemonte chiede mascherine per proteggersi dal Coronavirus anche per gli addetti socio-sanitari. «Dietro la prima linea di medici e infermieri che combatte per strappare vite al Coronavirus, ci sono anche gli addetti del comparto socio- assistenziale e socio-sanitario che, con il loro operato, supportano e rafforzano le strutture ospedaliere stesse. Anche loro devono essere considerati prioritari nella fornitura di protezioni individuali».

«Per loro, sta lavorando, in queste ore, il gruppo regionale della Lega, con in testa il nostro Assessore regionale al Welfare, Chiara Caucino – spiega Preioni -, che ha chiesto di offrire tutto il supporto necessario nella fornitura di presidi prioritariamente anche ai servizi sociali. È evidente che, di fronte alle necessità e alle richieste che sono pervenute, le Istituzioni debbano fare uno sforzo maggiore. Gli Enti gestori dei Servizi sociali sono in affanno e devono assicurare adeguate condizioni di sicurezza per i propri operatori, che lavorano a contatto con i soggetti più deboli e fragili, per fare in modo, in ultima battuta, che il servizio sanitario non venga ulteriormente appesantito».