Dopo le iniziative sindacali dei giorni scorsi ed i continui incontri tra le parti, l’Avio Aero ha oggi comunicato l’apertura della Cassa Integrazione Ordinaria riconducibile all’emergenza Covid-19 per tutto il Sito di Rivalta, dal 25 marzo al 23 maggio 2020.

I sindacati esprimono soddisfazione per quanto ottenuto. Nei giorni scorsi a Rivalta e a Borgaretto i lavoratori erano entrati in sciopero con una adesione di oltre il 90%. Un’agitazione che si era inserita, come avevano spiegato i sindacati: “Nel quadro della mobilitazione nazionale unitaria per ottenere modifiche al decreto e all’elenco dei codici Ateco contenuti nell’allegato 1 al Dpcm del 22 marzo 2020 che, cedendo alle pressioni di Confindustria, ha allargato i comparti e le produzioni ‘essenziali’ ben oltre il perimetro accettabile, continuando inutilmente ad esporre quei lavoratori al rischio di contagio”.