Il video ha fatto il giro del web: qualcuno aveva ripreso l’uomo mentre, durante un momento di festa in piena emergenza Coronavirus, sparava dal suo balcone. Il fatto è accaduto alla Falchera, quartiere alla periferia di Torino.

Il video è stato segnalato alla polizia, che, dopo le indagini è risalita all’autore degli spari. L’uomo è stato denunciato per procurato allarme: gli spari provenivano da una scacciacani. Sono in corso ancora accertamenti per risalire all’identità degli altri partecipanti alla festa in strada.