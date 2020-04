Andrea Tronzano, assessore alle Attività produttive è “tecnicamente guarito” dal Coronavirus; lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook lo stesso assessore che dichiara:

“Un pensiero commosso va alle persone che ci hanno lasciato – aggiunge – Il sempre più alto numero di guarigioni sia di buon auspicio per i pazienti in terapia intensiva. Ora torno in prima linea come piace a me. Lavoriamo per fare le cose giuste per i nostri imprenditori, per le nostre imprese e per i nostri concittadini. Forza Piemonte!”.

Ricordiamo che l’assessore era risultato positivo insieme anche al governatore Alberto Cirio. In questi giorni di quarantena forzata non hanno rinunciato a lavorare anche in videoconferenza.