L’emergenza Coronavirus obbliga la compagnia aerea Volotea a lasciare la sua flotta. Lo ha annunciato la stessa compagnia ai clienti tramite mail:

“Gentile cliente,

Spero di cuore che tu e i tuoi cari stiate tutti bene.

Siamo coscienti che l’incertezza generata dal Coronavirus sta mettendo a dura prova la vita di tutti noi. Negli ultimi giorni, nonostante tutti i nostri sforzi per evitarlo, siamo stati costretti a lasciare a terra quasi tutta la nostra flotta e ad annullare la maggior parte dei nostri voli da Marzo fino alla fine di aprile. Ribadiamo ancora una volta le nostre più sincere scuse se a causa di questa situazione, i tuoi programmi di viaggio hanno subito delle modifiche.

Siamo inoltre consapevoli che dover gestire la tua prenotazione potrebbe supporre un ulteriore pensiero in questi giorni difficili e stiamo facendo tutto il possibile per fornirti le informazioni di cui hai bisogno e aiutarti a riorganizzare il tuo viaggio.Ti ricordiamo che puoi verificare in qualsiasi momento lo stato del tuo volo sul nostro sito Web. Se lo desideri, hai anche la possibilità di modificare la data dei tuoi voli o riprenotarli in seguito, scegliendo il momento per te più opportuno.

Per garantire maggiore flessibilità abbiamo aggiunto, e continueremo a farlo nelle prossime settimane, il nostro servizio Flex gratuitamente a tutte quelle prenotazioni che non lo avevano incluso. Con Flex puoi modificare la data o la destinazione dei tuoi voli o persino annullare il tuo viaggio ottenendo un credito Volotea da utilizzare per prenotazioni future.

Desideriamo farti sapere che siamo qui per aiutarti e che daremo risposta a tutte le domande che potresti avere. Tieni solo presente che a causa dell’elevato numero di contatti che stiamo ricevendo in questi giorni, daremo la precedenza alle richieste di clienti con prenotazione nei prossimi 7 giorni.

Per quanto riguarda noi, stiamo approfittando di questa pausa nella nostra attività di volo, per essere pronti a decollare di nuovo e poterti offrire i nostri servizi come abbiamo sempre fatto. Che si tratti di visitare i tuoi amici e parenti, fare una vacanza o qualsiasi altra attività lontano da casa, noi ci saremo per tutti i nostri passeggeri.

Puoi esserne certo, presto torneremo a volare di nuovo e continueremo a fare ciò che sappiamo fare meglio, collegare le città piccole e medie d’ Europa, mettendo sempre i nostri clienti al centro di tutto ciò.

Grazie per la tua fiducia e la pazienza. Prenditi cura di te e della tua salute!

Alex de Jesús

Chief Experience Officer”

