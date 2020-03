A Idlib ,città della settentrionale della Siria, nelle fattorie si producono mascherine per l’emergenza del Coronavirus.

La città teatro negli ultimi mesi di scontri fra le truppe di occupazione turche e le forze nazionali dell’ esecito arabo siriano, si ritrova anche coinvolta nel contagio del Covid 19.

Nelle fattorie presenti, nonostante la distruzione di sette anni di guerra, si producono, come detto, le mascherine per la protezione del popolo siriano durante la pandemia che anche in Siria come nel resto del mondo si è molto diffusa.