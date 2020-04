Interpellanza di Andrea Delmastro sugli “strani rapporti” fra il movimento Cinque Atelle e la Cina; il sottosegretario agli Esteri ha dichiarato che vi è “sottomissione al Dragone” e che si è realizzato un pericoloso “connubio politico” ha affermato il deputato Piemontese di Fratelli d’Italia.

Questo connubio politico con la Cina, ha quindi condotto l’Italia a non avere una politica estera autonoma, ha detto il sottosegretario.

Se fosse vero saremmo quasi al tradimento poltico, se fosse falso il Sottosegretario agli Esteri dovrebbe dimettersi per accuse infondate nei confronti di Di Maio ha dichiarato sulla sua pagina Facebook Delmastro; In ogni caso, “c’è del marcio” afferma ancora il deputato del partito di Giorgia Meloni.

Sicuramente questo problema interno alla maggioranza farà discutere. L’ennesimo capitolo che vede Andrea Delmastro contro la maggioranza di governo, promette come al solito scintille.