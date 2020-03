Le biblioteche civiche del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana di Torino (SBAM) attraverso la piattaforma di prestito digitale MediaLibrary OnLine (MLOL), aprono a tutti i cittadini il loro catalogo digitale e offrono l’accesso a oltre 9.000 ebook da leggere su computer, tablet o smartphone; più di 7.000 giornali e riviste da tutto il mondo, più di 300 audiolibri e 120.000 album musicali da ascoltare in streaming.

Da oggi, fino al 30 aprile 2020 anche coloro che non sono ancora iscritti in biblioteca e che risiedono in uno dei comuni dell’area metropolitana torinese, potranno accedere gratuitamente al servizio di prestito digitale attraverso una semplice pre-iscrizione online.

L’assessore alla cultura di Moncalieri e presidente della conferenza di sistema dello SBAM, Laura Pompeo, afferma: ″In questa situazione di drammatica straordinarietà, le biblioteche continuano ad essere a disposizione del territorio per promuovere il libero accesso all’informazione. E la Biblioteca “Arduino”, inserita in rete con altre 70 biblioteche e istituzioni culturali e connessa con il tessuto sociale della Città, è luogo di formazione permanente. Un patrimonio pubblico enorme e prezioso per la didattica e per la vita culturale delle persone di ogni età: abbiamo pensato di offrire a tutta l’Area metropolitana di Torino l’estensione dell’uso del sistema Media Library On Line anche ai non iscritti alle Biblioteche: per un mese, quotidiani, riviste, e-book, musica e video on line, accessibili sempre, anche da casa″.

″Abbiamo pensato che fosse importante far sapere ai nostri concittadini che la biblioteca è “distante ma vicina” – continua Laura Pompeo – per riprendere uno degli hashtag più utilizzati al momento. Siamo chiusi ma non per questo vogliamo perdere i contatti con i nostri lettori: #restiamovicini è l nome che abbiamo dato alla rubrica che si tiene tutti i giorni alle 17.00 con video di musica e letture, come SBAM abbiamo pensato, con i finanziamenti regionali, di comprare più e-book da mettere a disposizione su MLOL e più licenze per rendere disponibili i quotidiani: in questo periodo in cui molti sono costretti a casa l’accesso gratuito a risorse digitali sta diventando fondamentale e ci fa piacere poter contribuire″.