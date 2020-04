Il gruppo Fca ha immatricolato a marzo 4.649 auto, il 90,34% in meno dello stesso mese del 2019 quando erano 48,109. La quota di mercato scende dal 24,76% al 16,41%. Nel trimestre le auto vendute dal gruppo sono 85.875, in calo del 35% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso, con la quota in lieve aumento dal 24,57% al 24,73% (+0,17%).

Positivi segnali nel trimestre per i marchi Fiat e Lancia che incrementano la quota rispettivamente di 0,9 e 0,2 punti percentuali. Sono cinque i modelli Fca nella top ten delle auto più vendute del trimestre: Fiat Panda e Lancia Ypsilon sono al primo e secondo posto, mentre Fiat 500 è quarta, Fiat 500X è quinta e Jeep Renegade è sesta. Sempre nei primi tre mesi dell’anno, nelle classifiche di vendita per segmento Panda e 500 sono al vertice della loro categoria, la prima con una quota del 51,4%, la seconda del 13,3%. Lancia Ypsilon è la più venduta del segmento B con una quota del 16,2%, Fiat Tipo è al vertice del segmento C (14,8%) così come lo sono nella loro categoria Fiat 500X (con il 12,1% di quota) e Jeep Renegade (11,8%).

Sono ai primi posti dei loro segmenti anche Fiat 500L (34,6%) e Alfa Romeo Stelvio (9,9%). Fiat Chrysler Automobiles ha avviato alcune iniziative che coinvolgono la rete dei concessionari – dall’11 marzo sono chiusi tutti i punti vendita nell’ambito delle misure per fronteggiare il Coronavirus – per aiutare chi prende in considerazione la possibilità di acquistare un nuovo veicolo.

Grazie a Google Hangouts Meets è stato attivato un servizio dedicato a dealer e clienti per comunicare senza che nessuno debba uscire da casa; con avanzati strumenti digitali. Fca Bank supporterà li preventivi di finanziamenti e servizi assicurativi per i clienti. Tutte le auto e i veicoli commerciali finanziati con Fca Bank avranno la prima rata posticipata a gennaio 2021.