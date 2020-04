“Una giornata che deve invitarci a riflettere sulla battaglia, anche culturale, che tante famiglie combattono ogni giorno. Da esponente delle istituzioni – e da futura mamma – sento la responsabilità di sostenere ognuna di queste famiglie, perché ritengo che nessuno deve essere lasciato solo”.

Così Sara Zambaia, consigliere regionale della Lega, sulla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo 2020.

“Queste settimane di isolamento – afferma Zambaia – sono molto dure per tutti, ma rischiano di diventare insopportabili per chi soffre di patologie per le quali l’isolamento non può che essere un ulteriore peso.

Voglio quindi esprimere vicinanza e supporto a queste famiglie – conclude la consigliera leghista – e con l’occasione mettermi a disposizione per fornire loro supporto da parte della Regione”.