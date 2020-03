l Brasile si affida allo stadio Maracanà di Rio de Janeiro per arginare gli effetti del Corona virus nello Stato di Rio.

Il ‘tempio del calcio brasiliano e mondiale potrebbe essere trasformato in un ospedale da campo per assistere i malati di Covid 19.

A dare l’annuncio di tale possibilità è il governatore dello Stato di Rio, Wilson Witzel.

Witzel ha detto: “Nei prossimi 15 giorni prepareremo almeno 800 posti letto per i pazienti contagiati in ospedali di campagna, abbiamo acquistato materiale medico di emergenza e respiratori, ed istalleremo una struttura principale, probabilmente nel Maracanà”.

Anche nello stato verde oro il Covid 19 ha assunto proporzioni significative, fino ad un mese fa nessuno avrebbe immaginato che il Maracanà sarebbe diventato un ospedale da campo.