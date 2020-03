Se stai cercando un nuovo casinò su cui aprire un conto per poterti divertire uno degli aspetti che devi considerare sono senza ombra di dubbio le promozioni offerte quando ci si iscrive.

Oltre ai conosciutissimi bonus di benvenuto sul primo deposito sono sempre più numerosi i casinò che decidono di fornire vantaggi superiori ai loro clienti utilizzando bonus senza deposito.

E come si può facilmente immaginare si tratta di promozioni per cui non sarà neanche necessario depositare denaro su un nuovo conto. Un’ottima opportunità per poter divertirti senza spendere denaro, ma non si possono considerare come dei soldi prelevabili e che si possono utilizzare fin da subito, a causa di termini e condizioni che limitano il loro prelievo.

L’offerta di bonus senza deposito in Italia sembra piuttosto variegata, ci sono casinò che offrono solamente € 5, mentre altri arrivano a offrire fino a € 55. Tuttavia, la somma offerta non è per nulla l’unico fattore da considerare quando devi valutare il miglior bonus senza deposito disponibile al momento sul mercato italiano.

Dal nostro punto di vista uno dei fattori principali da considerare è il requisito di scommessa (playthrough). Come abbiamo avuto già modo di dire i casinò non regalano soldi e i termini che regolano questo genere di promozioni rendono evidente che per poter prelevare le vincite sarà necessario giocare la somma ricevuta per un determinato numero di volte.

Valutando il valore del bonus e il requisito di scommessa richiesto uno dei migliori bonus deposito in Italia è quello di Betfair. La promozione prevede un bonus di € 25 con un playthrough di 20 volte il bonus. Questo significa che per poter prelevare le eventuali vincite dovrai giocare € 500 su slot e giochi da tavolo. Una cifra che puoi raggiungere puntando € 2 su 250 spin.

In definitiva si può affermare che i bonus senza deposito sono un’ottima risorsa per poter scoprire nuovi giochi e divertirsi sui casinò. Ma per poterli sfruttare al meglio bisogna conoscere il loro funzionamento più attentamente. Per approfondire questa promozione puoi leggere l’articolo di casinòlupo dedicato ai bonus senza deposito.