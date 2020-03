La sindaca Chiara Appendino ha osservato in piazza Palazzo di Città il minuto di silenzio oggi alle 12 indetto dall’Anci (l’Associazione dei Comuni italiani) per tutte le vittime italiane del Coronavirus.

Mentre le bandiere della Città sono a mezz’asta in segno di lutto.

“Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio in tutta Italia per i lutti che hanno colpito il nostro Paese. Un segnale di vicinanza alle famiglie e ai cittadini che hanno perso i propri cari. Di fronte al Comune, con me, c’era tutta la Città. Stiamo attraversando un momento terribile, che possiamo affrontare solo restando uniti” ha commentato la sindaca.