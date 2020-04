Proprio in queste ore sta circolando, sul web e sui social, una falsa ordinanza della Regione Piemonte in cui si indica come obbligatorio l’uso della mascherina per tutti. “E’ una fake news”, spiegano dalla Regione, che ha segnalato il caso alla Prefettura e sta presentando denuncia alla Polizia postale. Si tratta di “una falsa ordinanza denominata decreto n. 37 del 5 aprile 2020. Si prega di non diffonderla e di controllare sempre l’ufficialità delle notizie sul sito www.regione.piemonte.it e sui canali social ufficiali dell’Ente. La Regione Piemonte sta provvedendo a sporgere denuncia alla Polizia postale, affinché gli autori vengano perseguiti. Nelle prossime ore verrà diffusa una nuova ordinanza, di cui verrà data evidenza attraverso gli organi di comunicazione della Regione. Ogni altra notizia che non trova riscontro sulle piattaforme ufficiali dell’Ente è da considerarsi non attendibile”.

Intanto si sta valutando di prevedere l’obbligo di indossare la mascherina, ma solo per determinate categorie di persone, più a contatto col pubblico. Questo sarebbe l’orientamento del governatore Alberto Cirio e dell’Unità di crisi regionale coordinata dal commissario straordinario Vincenzo Coccolo, al lavoro per integrare l’ordinanza in vigore. Le misure attuali, infatti, non prevedono nulla in materia di dispositivi di sicurezza individuale.