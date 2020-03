Il pagamento della pensione ai pensionati sprovvisti di conto corrente e che la ritirano allo sportello postale potrà avvenire anche in un ufficio differente da quello abituale.

Il messaggio dell’Inps è stato diramato oggi in quanto molti uffici postali risultano essere stati chiusi per via dell’emergenza Covid 19.

Anche per il reddito di cittadinanza vale quanto detto per l’erogazione mensili delle pensioni.

Per garantire la continuità dei pagamenti, l’Istituto ha autorizzato Poste Italiane ad effettuare il pagamento delle predette prestazioni in circolarità su tutto il territorio nazionale.