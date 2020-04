Il nuovo decreto sull’anno scolastico è stato approvato, e prevede l’ammissione per tutti gli studenti alla maturità di quest’anno.

Il viceministro Anna Ascani esclude quindi la possibilità di promozione di tutti gli scolari senza affrontare l’esame: “La prova si farà ugualmente. Il dibattito sul 6 politico non ha senso, non vogliamo mortificare l’operato dei docenti. Cerchiamo di fare il meglio possibile non attraverso slogan”.