Un disoccupato di 48 anni, titolare di reddito di cittadinanza, è accusato di aver violentato tre prostitute Nigeriane minacciandole con una pistola; l’uomo è residente in provincia di Cuneo ed è stato arrestato dai carabinieri di Moncalieri colto mentre vagava di notte per le vie di Trofarello. L’uomo con precedenti penali per reati contro il patrimonio, secondo l’accusa era solito far salire le ragazze sull’auto, e dopo averle minacciate le violentava; per questo l’accusa è di violenza sessuale e sequestro di persona.

Il 48enne è sospettato di aver violentato altre donne, una delle sue vittime ha annotato la sua targa e per questo è stato rintracciato.

Nella sua abitazione è stata rinvenuta una pistola scenica senza tappo rosso.

Ora l’individuo rischia anche di perdere il reddito di cittadinanza. Le sue bravate criminali, fossero provate potrebbero quindi costargli molto caro.