Il diffondersi del Coronavirus ha portato con sé anche un proliferare di fake news che girano sulle chat e online e incutono paura e dubbi in un momento già di grande angoscia per tutti. Per questo è nato un sito che aiuta a districarsi nel fact checking e riconoscere le notizie vere dalla bufale.

Si chiama CoronaCheck e garantisce la verifica delle notizie sulla base di dati ufficiali provenienti da World Health Organization (WHO), Governi e Ministeri della salute di Italia, Australia, Taiwan, China, Canada.

Basta inserire la frase di cui si vuole verificare l’autenticità e il sistema verificherà se vera o falsa, dando anche una spiegazione di come il sistema di di Intelligenza Artificiale sia giunto a quella conclusione. CoronaCheck è in grado di verificare affermazioni inerenti casi confermati di coronavirus, persone guarite, decessi e tassi di mortalità. Nel caso l’affermazione risultasse non verificabile il sistema potrà chiedere altre informazioni all’utente e nel contempo immagazzinare i dati raccolti che arricchiranno l’algoritmo.

Sulla necessità di contrastare le fake news sul coronavirus è intervenuto anche il sottosegretario all’Editoria Andrea Martella. “Sin dall’inizio di questa drammatica vicenda ho fatto appello ai cittadini a informarsi esclusivamente attraverso i siti ufficiali del governo, delle istituzioni sanitarie, le testate giornalistiche nazionali e locali e le agenzie di stampa, perché in momenti come questi l’accreditamento delle fonti, la professionalità degli operatori dell’informazione, la completezza e la credibilità dei contenuti informativi fanno la differenza. Penso che sia necessario che tutti, compresi i grandi operatori del web, facciano la loro parte per isolare le fake news che giocano contro l’interesse collettivo”.