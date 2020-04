In questi giorni a Torino, nella circoscrizione 2 in zona Mirafiori sud sono stati presi di mira dai vandali gli orti urbani. Ecco che i proprietari si sono trovati difronte, cancelli aperti, recinzioni divelte e persino un capanno dato alle fiamme; il tutto in strada del castello di Mirafiori.

«Probabile che qualcuno abbia approfittato dei divieti per fare razzia e dare fuoco ai capannoni degli orti urbani», segnala Alessandro Nucera, vicepresidente della circoscrizione Due. È singolare che vi siano stati quattro casi correlati in una settimana. Le autorità intanto sono state avvisate con un esposto dello stesso Nucera.

Alcuni cittadini hanno alcuni sospetti in merito: molti pensano che ciò si verifica perché all’interno della circoscrizione Due, vi sono parecchi camper di rom che girano indisturbati da parecchi anni, facendo degli insediamenti abusivi.

Ricordano a tal proposito il mega campo rom in prossimità del cimitero parco, che a quanto sembra fu sgomberato, parzialmente dieci giorni fa. Lo sgombero secondo questi cittadini li porta in giro per la circoscrizione. Chiaramente questo è solo un sospetto.

Al di là di chi sia stato, questi sono i rischi della quarantena. Luoghi che per forza di cose rimangono isolati in preda di chiunque malintenzionato.