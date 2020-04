Dall’8 aprile saranno obbligatorie le mascherine e i guanti per tutto il personale di vendita degli esercizi commerciali e sarà raccomandato il loro uso per i cittadini che si recheranno nei negozio e nelle aree di mercato.

Lo annuncia il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che nelle prossime ore integrerà l’ordinanza dello scorso 2 aprile con alcune nuove regole.

Oltre all’obbligo di mascherine per i negozianti ci sarà anche la possibilità di utilizzare Taxi e Autonoleggi per la consegna di beni a domicilio, spesa e medicinali. Il costo del servizio va dai 7,50 euro per le consegne entro 2,5 km a un massimo di 10 euro per quelle nello stesso comune e 15 per più comuni.

Confermata la possibilità per le persone addette all’assistenza di minori, anziani e ammalati o diversamente abili di poter svolgere la propria attività. Le colf invece potranno continuare il loro lavoro solo in caso di comprovate esigenze.