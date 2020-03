Anche il conduttore televisivo Piero Chiambretti è risultato positivo al Coronavirus. E con lui l’anziana mamma. A renderlo noto Serena Grandi all’Adnkronos facendo sapere che si è messa in autoquarantena dopo essere stata un paio di volte a casa di Chiambretti.

«Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero – dice l’attrice- mi hanno detto che ha una broncopolmonite, spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana. Io sono ipocondriaca e sono preoccupata ma per ora sto benissimo» ha affermato la Grandi aggiungendo di essere stata negli stessi giorni anche ospite di Barbara D’Urso.

Chiambretti e la madre sono stati trasportati in aumbulanza al Mauriziano, dove sono ora tenuti in isolamento. Le loro condizioni non destano al momento preoccupazioni.