Non abbassiamo comunque la guardia, ma qualcosa di positivo si intravvede in questi giorni drammatici di emergenza Coronavirus. Infatti in Piemonte sono meno i casi gravi, come spiega l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi: “C’e’ un rallentamento progressivo dell’incremento dei casi gravi di coronavirus in Piemonte – dice – Se i dati proseguiranno in questo senso riusciremo a vedere la luce”.

Ai numeri la conferma: “All’inizio dell’epidemia il tasso di raddoppio era di 2,2 giorni. Ora siamo a 5,1”.

Rallenta anche l’indice legato alla terapia intensiva, che si allunga a 5,5 giorni di raddoppio.

“La proiezione del numero dei ricoverati in terapia intensiva degli ultimi quattro giorni ha una inclinazione abbastanza favorevole- conclude Icardi-. Se i dati continuano a essere coerenti staremo sotto i 400 posti necessari, che e’ nelle capacita’ di nostro sistema sanitario”.