Quando effettui una ricerca online e atterri sui siti Web di vari broker, noterai che tutti dichiarano di essere i migliori. Capiscono tutti che esiste un vasto pubblico composto da nuovi operatori di tutto il mondo. Dal momento che ci sono così tanti nuovi trader, a loro piace presentare le loro funzionalità come nuovi trader amichevoli. Tuttavia, vedrai che non tutte hanno tali caratteristiche. Li chiamano trader amichevoli o nuovi ma quando ti iscrivi con il broker, scopri la realtà opposta. GB Trade FX, d’altra parte, sembra essere l’unico broker che mantiene le sue promesse e mantiene fedele alle sue parole.

Tuttavia, devi conoscere anche i dettagli su questo broker prima di poterti fidare. Scopriamo di più su questo broker in questa recensione di GB Trade FX.

Ottieni tutto come un nuovo trader con GB Trade FX

Ricevi abbastanza attività da negoziare?

La prima cosa che dovrebbe preoccuparti è l’indice delle attività. Quante risorse ci sono che puoi negoziare con il broker che hai appena registrato? Devi assicurarti di non rimanere bloccato solo con alcune risorse perché non sarà divertente. Come nuovo trader, dovrai fare molta sperimentazione prima di scoprire i tuoi punti di forza e le tue risorse preferite. Tuttavia, ciò è possibile solo quando il tuo broker ti dà accesso a molti asset e mercati finanziari. Non rimarrai deluso quando ti iscrivi con questo broker.

Puoi accedere a una varietà di attività con GB Trade FX, che include non solo coppie di valute forex ma anche metalli, materie prime, azioni e futures. In breve, hai un mondo che puoi esplorare prima di scoprire i tuoi punti di forza con questo broker. Noterai che esiste un lungo elenco di elementi all’interno di ogni classe di attività, quindi alla fine della giornata avrai molta scelta per decidere la tua strategia di trading.

Ottieni qualche leva?

I broker online possono negarti di fare leva dicendo alcune semplici parole. Ti diranno che sei un nuovo trader e dal momento che non sai molto del mercato in questo momento, non dovresti usare le leve. Tuttavia, non è questo il modo di fare trading anche se sei un nuovo trader. Hai più strategie che si concentrano sulla riduzione e la limitazione delle perdite quando entri in uno scambio. Quindi, quando usi queste strategie, le tue perdite non sono mai enormemente devastanti nonostante il fatto che tu stia approfittando delle leve. Quindi, devi scegliere un broker che ti fornisce abbastanza leva sui tuoi scambi. Le leve sono eccezionali in quanto ti danno l’opportunità di realizzare enormi profitti dalle tue operazioni. A volte, non hai bisogno di piccoli passi, ma di un grande salto per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari, ed è qui che la giusta leva del broker può aiutarti. Quando ti iscrivi a GB Trade FX, sarai in grado di sfruttare le leva fino a 1: 100.

Fai pratica prima di fare trading?

Come può un broker aspettarsi che inizi a fare trading non appena apri un conto con esso? Mentre è possibile per te fare trading quando vuoi, il tuo broker dovrebbe spingerti ad imparare il trading prima di farlo. Non puoi realizzare profitti se non sei a conoscenza del trading di dettagli. Non puoi semplicemente guardare i grafici dei prezzi degli asset e posizionare le tue negoziazioni. Devi capire il significato e l’importanza dell’analisi fondamentale e tecnica prima di entrare nelle negoziazioni. Inoltre, devi imparare a usare molti strumenti che ti aiutano nel trading prima di mettere i tuoi soldi in linea.

Il tuo broker ti offre l’opportunità di esercitarti nel trading prima di metterti sul posto? Bene, non avrai tali reclami quando ti iscrivi a GB Trade FX. Questo broker ha un account dimostrativo per ogni operatore. Con questo account, puoi imparare l’arte del trading e al contempo familiarizzare con la piattaforma di trading. In breve, puoi fare tutta la pratica che desideri prima di entrare nel gioco reale. Ciò ti consentirà di apprendere le strategie che possono farti guadagnare profitti come trader fin dall’inizio.

Puoi fidarti di esso con le tue informazioni e denaro?

Questo è il punto in cui molti broker online falliscono. Tuttavia, non importa quanti broker falliscono in quest’area, non è necessario registrarsi con uno a meno che non ne trovi uno che soddisfi tutti questi requisiti. Quindi, dove andranno le tue informazioni quando le fornirai sul sito web? Il broker ha protocolli e standard per proteggere le tue informazioni? Oltre a proteggere le tue informazioni, devi sapere che il tuo broker è onesto nelle sue questioni finanziarie. Permette a chiunque di registrarsi sulla sua piattaforma e iniziare a fare trading?

Sarai felice di sapere che GB Trade FX non consente a tutti di registrarsi sulla sua piattaforma di trading. Rende ogni trader sottoposto a un’adeguata verifica dell’identità per rendere sicura la sua piattaforma di trading. Esiste una rigorosa politica antiriciclaggio in atto per il broker per garantire che la sua piattaforma non venga utilizzata da persone dubbie. Crittografa le tue informazioni per proteggerle dai ficcanaso. Inoltre, i tuoi soldi che depositi sul tuo conto vanno in conti separati con le migliori banche del mondo per la tua sicurezza.

Verdetto finale

Puoi guardare tutti i punti sopra menzionati e scoprire te stesso se questo broker soddisfa tutti i requisiti che solitamente hanno i nuovi trader. Sai che puoi usare la leva finanziaria, operare in più mercati finanziari e utilizzare la piattaforma di trading da qualsiasi parte del mondo tu voglia. Le condizioni di trading sono flessibili per i trader nuovi ed esperti e l’assistenza clienti è disponibile per aiutarti in caso di problemi e dubbi 24/5.