I controlli sulle strade si sono intensificati negli ultimi giorni, a causa del blocco quasi totale imposto dalle normative in atto per arginare il covid 19; non tutti però rispettano la normativa eccezionale in vigore, mettendosi alla guida senza alcun motivo pensando di farla franca.

Un caso singolare si è verificato a Serravalle Scrivia in provincia di Alessandria, dove un conducente è uscito di casa e si è messo al volante senza motivo e senza patente. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia municipale locale, impegnati nei controlli appunto, sul rispetto delle disposizioni anti-Coronavirus. Il giovane conducente della vettura (su cui viaggiavano altre persone) è un ventiquattrenne residente a Novi Ligure, ed è stato sanzionato. Per l’auto è stato avviato l’iter verso l’eventuale confisca.

Questa è la terza volta che il ragazzo viene sorpreso alla guida senza patente. Non ha scelto sicuramente il momento giusto per ”fare il furbo”, visto, come detto, gli intensi controlli sulle strade e il traffico sicuramente ancor più limitato dalle restrizioni vigenti.