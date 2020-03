Scritto da Italo Levante

Sale il numero dei commercianti e gli ambulanti di Borgo Vittoria e della circoscrizione 5 si siano attivati per fornire ai propri clienti un servizio di consegna a domicilio. Un’idea particolarmente apprezzata in questo momento: speriamo che questa iniziativa possa portare i commercianti a sopravvivere a questo periodo di crisi forzata e possa convincere i cittadini a stare a casa il più possibile.

Di seguito la lista aggiornata di chi fornisce il servizio, consultabile sul gruppo Facebook pubblico “Io compro in Borgo Vittoria”:

R&E

Frutta, verdura e generi alimentari

328.83.73.354

Mare Chiaro

Pescheria, mercato di Borgo Vittoria

340.85.45.700

Gelateria Noisette

334.35.36.965

Cartoleria Ghione

Cartoleria Longoni

011.29.61.80

longoni@hotmail.it

Cartoleria da Nela

333.64.38.931

Servizi.cdn@gmail.com

Gastronomia dell’Agnese

011.29.09.40

Frescodì

Generi alimentari e casalinghi

389.56.24.012

Francesco Petrizzelli

Mercato di Borgo Vittoria, frutta e verdura

349.84.22.073

Cristina Simo Khattar

Mercato di Borgo Vittoria, frutta e verdura

347.10.32.714

351.15.39.447

Meryniconicolas Bonofiglio

Mercato di Borgo Vittoria, frutta e verdura

353.38.33.524

Ortofrutta da Giulio

Mercato di Borgo Vittoria, frutta e verdura

353.36.35.603

Caffè per Te

Caffè per moka, cialde, capsule, tè, fette biscottate, biscotti

338.46.44.625

Lo spaccio delle Cialde

327.43.52.580

Formaggi e salumi Francesco

Mercato di Borgo Vittoria

347.33.63.463

Il banco di Francesca

Mercato di Borgo Vittoria, formaggi e salumi

340.45.23.561

Macelleria Loredana Ronzitti

011.19.66.57.31

346.39.72.037

Macelleria di Majo

011.22.17.523

