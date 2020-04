Ricerca di nuovi spazi straordinari per i servizi di accoglienza riservati alle persone senza dimora. Si è svolta stamattina una riunione tra il Comune di Torino, la Regione l’Unità di Crisi e la Prefettura per fare il punto sulla problematica dei dormitori per le persone senza fissa dimora e coordinare un percorso di intervento condiviso.

Nell’immediato sono state individuate due strutture, dove sono già iniziati i necessari sopralluoghi tecnici, per l’allestimento di due ulteriori punti di accoglienza rispettivamente, nel V° Padiglione di Torino Esposizioni e, per i casi con maggiori criticità, nell’ex Ospedale Maria Adelaide. Per l’ulteriore messa a punto del progetto saranno coinvolte nei prossimi giorni anche le associazioni Confcooperative e Legacoop che hanno già offerto la loro collaborazione.

Parallelamente la Regione Piemonte sta predisponendo delle linee guida su come proseguire e garantire, in questa fase di emergenza, il regolare servizio di accoglienza delle persone senza dimora.