Maria Saadeh in passato deputata al Parlamento Siriano invita tutti a rilanciare questa fondamentale iniziativa:

“Chiediamo tutti di porre fine, in questo momento così delicato che colpisce tutti i paesi, a quelle “sanzioni economiche” che oggi non sono altro che vero e proprio atto terrorismo economico”prosegue la Saadeh “i paesi colpiti da sanzioni che da anni sono inoltre costretti ad affrontare guerre come la Siria, la Palestina, lo Yemen ricevono un durissimo colpo quando devono inoltre combattere su più fronti, compreso quello invisibile del Covid19”.