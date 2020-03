Antonio Tajani in un post su facebook afferma: “Un’Europa pavida, come quella che si è vista ieri, sarà travolta dal coronavirus. Mentre si muore e l’economia precipita, vengono rinviate le decisioni di due settimane. L’egoismo masochista dei rigoristi è miope e pericoloso per tutti”.

Prosegue spiegando di voler “ribadire la mia posizione critica nei confronti di quei paesi che stanno dimostrando di non avere coraggio”.

Si prospetta quindi un periodo nero non solo dal punto di vista dell’emergenza Covid 19, ma anche di tutto il ‘sistema Europa’ che rischia di implodere.