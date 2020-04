Si svolta questo pomeriggio una commissione comunale in video conferenza sull’avanzamento lavori del cantiere della Torino-Ceres. Dichiara la Consigliera Comunale Federica Scanderebech: “In un momento così delicato in cui chiaramente la sospensione dei grandi cantieri ha creato un grande problema al Paese, l’Amministrazione comunale ha il dovere di intervenire subito per studiare come far ripartire, appena il Governo ne darà la possibilità, il prima possibile i grossi cantieri che interessano anche la nostra Città. Come illustrato anche i maniera propositiva dai rappresentati del cantiere Torino-Ceres, si sono già studiate varie procedure per la ripresa. Tuttavia dalla commissione è emerso come l’unico pensiero dei pentastellati sia quello della realizzazione di una pista ciclabile, che addirittura prevedrebbe una variante onerosa in termini di tempo impiegato e che prolungherebbe ancora di più la durata del cantiere”.

Conclude la Consigliera Scanderebech: “In questo storico momento credo che la priorità sia quella di far ripartire la città senza mettere i bastoni tra le ruote a nessuno, anzi agevolando ed essendo propositivi in un percorso di aiuto e tutela alle imprese”.