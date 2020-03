Nel territorio cittadino, sono crescenti le difficoltà delle strutture sanitarie in funzione, vicine ormai alla saturazione dei posti letto nelle terapie intensive e sub – intensive a seguito del continuo aumento dei pazienti contagiati dal COVID 19.

Sul territorio della Circoscrizione 7, è presente l’ex Ospedale Maria Adelaide, struttura già predisposta per la conversione degli spazi alla terapia intensiva e che potrebbe essere funzionale al bacino torinese e soprattutto velocemente sfruttabile.

Con un ordine del giorno presentato in data odierna, il Capogruppo del Gruppo Consiliare al Comune di Torino Lista Civica Sicurezza e Legalità, Raffaele Petrarulo, chiede alla Sindaca e alla Giunta di impegnarsi ad intercedere presso la Regione Piemonte in favore della riapertura dell’ex Ospedale Maria Adelaide come Covid Hospital, nel più breve tempo possibile.