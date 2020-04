È stato notato in via Chiesa della Salute, all’altezza con via Breglio, dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Torino, mentre era in coda, in attesa di accedere a un supermercato lì ubicato. L’uomo è stato riconosciuto tra le persone in fila: lo stesso che gli agenti avevano arrestato lo scorso febbraio per aver rapinato proprio quel supermercato e che sapevano dover essere ai domiciliari.

Al fine di controllare meglio il cittadino italiano di 48 anni con precedenti di polizia a carico, i poliziotti hanno invertito la marcia. Ed è in quel momento che i sospetto si è coperto il capo con un cappuccio, ha abbandonato la fila e si è dileguato.

Prontamente i poliziotti si recano nella sua abitazione dove, dopo pochi minuti, lo hanno trovato con gli stessi abiti che indossava quando era stato notato all’esterno del supermercato. Gli agenti hanno poi appreso che anche nei due giorni precedenti all’arresto il quarantottenne si era recato nello stesso supermercato.