Nuova Società si prepara a cambiare. Il weekend appena incominciato ha dato il via al countdown: da settimana prossima il nostro quotidiano online cambia veste. Ma non solo quella.

Vi aspettiamo martedì 7 aprile per conoscere le novità che il nostro sito vi sta preparando.

E non sarà un semplice restyling. La nuova grafica è infatti il risultato di un lungo percorso di riflessione e analisi di quello che rappresenta per noi il mondo del giornalismo online.

In questi anni di lavoro la redazione di Nuova Società ha sempre operato nella convinzione che l’informazione web abbia peculiarità e potenzialità che permettono di sviluppare il nostro mestiere su traiettorie diverse rispetto da quelle tradizionali. E così facendo consentire delle forme di fruizione, interazione e metabolizzazione delle notizie necessariamente diverse e nuove.

La nostra mission: quella di sfruttare l’immenso potenziale che l’innovazione tecnologica ci mette a disposizione per fornire un mezzo di informazione che rispetti le regole del buon giornalismo.