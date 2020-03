In Italia il Covid 19 ha un impatto, dal punto di vista numerico, sul 64% delle imprese italiane.

Tale percentuale rappresenta le aziende che operano in settori di alto e medio rischio per la eventuale trasmissione del virus.

Percentuale più bassa fra le società di capitali che si attestano al 59%.

La statistica è a cura dell’ Upb (Ufficio parlamentare di bilancio) che stima in un 36% le imprese che non risentiranno di rallentamenti o improduttività a causa del virus.