L’esponente del Movimento Cinque Stelle, consigliere comunale e già presidente del Consiglio a Torino, Fabio Versaci, si dice d’accordo all’estensione, visto l’emergenza Coronavirus, del reddito di cittadinanza.

“Condivido la proposta di estendere il reddito di cittadinanza, oggi più che mai molti stanno iniziando a capire quanto sia fondamentale questa misura – spiega Versaci che poi aggiunge – Lo dico a tutti quelli che hanno sempre fatto battaglie contro, proprio come alcuni colleghi di opposizione che più di una volta hanno farneticato in Consiglio Comunale tuonando contro l’assistenzialismo e definendo la misura un’elemosina, mentre ora qualcuno si permette di dirci come e a chi dovremmo donare in questi giorni durissimi.”

Versaci poi torna sulle polemiche scoppiate a Torino in consiglio comunale sulla donazione dei gettone di presenza: “Sia chiaro: io dono a chi voglio e lo faccio senza proclami, senza il bisogno di dimostrare cosa si fa, anche perché non si può mai sapere in che situazioni si trovano le persone, se uno aiuta amici o familiari che ora sono in difficoltà o se è lui stesso, io non posso saperlo e non voglio saperlo”.

“Chi insiste sfrutta un atto di generosità personale unicamente per umiliare l’avversario politico. Sarebbe questa la solidarietà? Cari signori, non solo avete ampliamente rotto le scatole ma voi di cosa voglia dire aiutare gli altri purtroppo non avete ancora capito un bel niente”, conclude Versaci.