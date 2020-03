Da alcuni giorni sta girando sui social il video in cui un immigrato augura la morte a Matteo Salvini e alla sua gente, invitato in Coronavirus a colpirli.

Dice nel video l’uomo: “Coronavirus io ti voglio bene. Corona, se vuoi uccidere i bianchi, anzi gli italiani, per piacere: lascia quelli bravi, lascia stare quelli che non sono razzisti perché sono come noi. Lasciali stare in pace. Però ammazza tutti quanti quei razzisti di me**a, cioè Salvini e la sua gente. Sì, perché non meritano di vivere. Ammazza tutti gli ignoranti e i razzisti di me**a”.

Il video è stato pubblicato il 10 marzo sul pagina Facebook “Waht’s in the world”, ma la polemica sta esplodendo in queste ore.