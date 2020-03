La coalizione a guida Saudita, che da cinque anni aggredisce lo Yemen, ha accettato alla proposta fatta dalle Nazioni Unite di sospendere l’aggressione allo Stato yemenita per l’emergenza del Coronavirus.

La sospensione, se sarà rispettata, arriva nel tragico anniversario del quinto anno di guerra allo Yemen.

Saranno garantiti i corridoi umanitari per le cure al Covid 19 che anche in Medio Oriente è ampiamente diffuso.

Al-Houthi persidente del governo di emergenza nazionale yemenita ha appreso con piacere questa notizia sperando che la tregua al conflitto sia rispettata dalle forze di Riad.