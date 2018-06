Il conto alla rovescia è iniziato. Il 28 settembre arriverà sugli scaffali dei negozi e negli store online Fifa 19, un’edizione che si preannuncia ricca di novità per gli appassionati del gioco che quest’anno offrirà la possibilità di disputare la Champions League, oltre la Uefa Europa League e la Supercoppa europea. Mentre per i campionati nazionali la Serie A e la Serie B dovrebbero essere al completo, senza restrizioni di licenze.

Ma non finisce qui. Infatti, pere avere un’esperienza di gioco più esclusiva si può scegliere tra diverse versioni, da quella standard fino all’Ultimate Edition che offrono contenuti speciali ed esclusivi. Allo stesso modo è bene non aspettare il rientro dalla vacanze ma prenotare la propria copia del game già da ora. Il preordine consentirà di accedere ad alcuni contenuti altrimenti introvabili.

Ricapitoliamo le tre versioni del gioco che Ea Sport metterà in commercio il 28 settembre.

Si parte dalla Fifa 19 Standard Edition, venduta al prezzo di 69,99, ma facilmente trovabile in offerta su Amazon anche a 20 euro in meno. Chi effettua il preordine per questa cifra potrà portarsi a casa anche alcune exclusive dell’Ultimate Team come cinque pacchetti oro premium e la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo sette partite a scelta. Oltre a delle speciali divise Fifa Fut 19 realizzate dai musicisti della colonna sonora del videogame.

Costa invece 89.99 la versione Fifa 19 Champions League e oltre ad offrire venti pacchetti oro premium maxi ha come caratteristica quella di permettere di giocare con tre giorni di anticipo: dal 25 settembre anziché dal 28. Inoltre sarà possibile ottenere un giocatore oro a scelta della Uefa Champions League e utilizzare Cristiano Ronaldo e Neymar Jr per sette partite Fut a scelta. E le solite divise speciali Fut.

Venti euro in più per la Fifa 19 Ultimate edition da 99,99 euro. Anche qui ci sarà la possibilità di giocare con tre giorni di anticipo rispetto all’uscita tradizionale, avere Cristiano Ronaldo e Neymar Jr per sette partite Fut. Oltre alle divise speciali e un giocatore oro a scelta. Ma in questo caso diventano quaranta i pacchetti oro premium maxi.