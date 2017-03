“Un bilancio senza vincoli” e senza numeri di fantasia

di Andrea Doi

Domani, sabato 4 marzo, la giunta Appendino è stata invitata ad un confronto pubblico, in via Leoncavallo 17 sul tema: “Un bilancio senza vincoli. I diritti prima del pareggio di bilancio” Promotori dell’iniziativa “Assemblea 21”, ovvero dei cittadini che porranno delle domande precise all’amministrazione (leggi qui e leggi qui).

Ma vogliamo dare una mano ai pentastellati per quanto concerne la risposta del primo quesito:

Alla fine accadrà: la giunta a Cinque Stelle userà gli oneri di urbanizzazione in parte corrente. In un post che riprende il suo intervento (e solo il suo) nel consiglio comunale di lunedì, la sindaca Appendino attacca la minoranza. Dice che “non tollera la mistificazione della realtà”, la messa in dubbio della sua onestà intellettuale, della sua squadra e della sua maggioranza.

Per la verità lunedì, in un consiglio comunale scivolato via come tanti altri nel passato, gli scontri politici non sono mai trascesi, e precedentemente la seduta l’unica sbavatura risultava un post di un consigliere comunale grillino, Francesco Sicari, che augurava la galera alla maggioranza di centrosinistra che ha governato la città. Toni forcaioli stigmatizzati da tutti.

Tornando invece al post della Appendino, decisamente sopra le righe, è di quel tipo che la redazione web della sua pagina facebook lancia sugli snodi social del movimento per conquistare tanti like, specialmente da estimatori del movimento tutt’altro che torinesi. Gli stessi toni da paradigma vittimario già usati per difendere la Raggi.

Ma venendo al merito, lo scontro avveniva sulla rimangiata promessa dei Cinque stelle di non usare l’urbanistica per fare cassa. Qui troverete la cronaca dei fatti e qui il contesto di merito

La puntata di questa storia, in cui i numeri tirati un po’ come dadi, si arricchisce di un nuovo capitolo: in sostanza Appendino nell’intervento ha detto che lei, rispetto alla giunta precedente, deve risalire la china di 100 milioni in meno. E poi, in modo concitato, ha citato l’avanzo di amministrazione (-44 milioni) l’inasprimento dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (-11,5 milioni) i costi degli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti (-30 milioni) e minori contributi da istituzioni private (-15)

Riepilogando la versione Appendino è :

Ma questo conteggio è esatto e fedelmente rappresentativo di qualche realtà contabile? Ovvero sono cifre che dipendono davvero dalle amministrazioni precedenti o è solo propaganda? La risposta è che non dipendono dal passato, se non in minima parte.

Esaminiamole nel merito:

L’avanzo di amministrazione deriva dal risultato della gestione dell’esercizio precedente. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell’ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo. È in astratto possibile la sua applicazione (il Comune nel 2016 ne ha applicato una parte, 25 milioni su 44), vincolata alla costituzione di un fondo prudenziale che si chiama fondo svalutazione crediti dubbia esigibilità. Ma parte della dottrina e della giurisprudenza ne sconsiglia comunque l’uso, ancorché non generi nuova spesa corrente. Appendino tuttavia non ha precisato che la valutazione se applicare o meno l’avanzo deriva in primis dalla sua quantificazione (ovvero come la Appendino stessa chiuderà il Consuntivo 2016, dopo la avventuristica variazione da lei fatta a novembre) e, in subordine, da scelta di giusta prudenza. Nel 2016 una quota di avanzo ha coperto parte del riaccertamento straordinario dei residui, per circa 11 milioni; questi probabilmente mancheranno. Sia la somma di 11 milioni che quella di 25 milioni (totale 36 e non 44) hanno concorso al pareggio 2016; ma solo per gli 11 milioni si può dire che siano connessi in qualche modo al bilancio passato. L’FCDE (fondo crediti dubbia esigibilità) è determinato anno per anno. Il maggior stanziamento del fondo rischi dubbia esigibilità, per 11,5 milioni in più rispetto al 2016, deriva da una disposizione di legge. Nel predisporre il bilancio 2017/2019 gli enti dovranno tener conto del fatto che l’introduzione graduale del fondo, che aveva consentito nel 2015 di accantonare l’importo minino del 36%, ha previsto un incremento di tale quota nella misura del 55% per il 2016, del 70% nel 2017, dell’85% nel 2018, per arrivare al 100% nel 2019. La somma di maggior “spesa” di 11,5 milioni, altro non è che la differenza tra il 70% del 2017 e il 55% del 2016, ovvero un modesto +15%. Tale variazione è pertanto un atto in adempimento della legge. L’argomento usato da Appendino è quindi pretestuoso: lei, tutto sommato, deve ricalcolarlo e incrementarlo del 15% per 11,5 milioni. Ma la giunta precedente ha dovuto portarlo da zero al 55%, ovvero ha dovuto trovare 28 milioni nel 2015, aggiungerne altri 32 nel 2016, per un totale di 60 milioni. Dunque Appendino sta un po’ esagerando con gli allarmismi: in fondo quest’anno le andrebbe ancora bene. Per quanto riguarda gli ormai famosi 30 milioni degli investimenti per linea 4 e metropolitana , ammesso che Appendino intenda finanziarli davvero (nel 2016 a fine anno ne ha finanziati 7 milioni, meno che Fassino l’anno precedente quando ne erano stanziati 20 milioni), ci troviamo di fronte ad un errore di calcolo, interessato o meno che sia. Nel suo conteggio, Appendino dovrebbe indicare la differenza rispetto a quanto stanziato da Fassino nel suo ultimo bilancio, e non la cifra assoluta. Pertanto, semmai, dovesse impiegarli tutti (ma abbiamo visto che già nel suo primo bilancio non lo fece), la differenza sarebbe 10 milioni, e non 30. L’argomento della minore contribuzione da istituzioni private è davvero debole: nel 2016 furono previsti 30 milioni tra Fondazioni e Regione. Se ne conseguirono 15. Non tutte le previsioni si realizzano. È uno dei principi, d’altronde, di un bilancio preventivo. E soprattutto nessuno vieta ad Appendino di battere cassa pure lei, cosa che d’altronde era una delle indubbie qualità di Fassino. Ma il ragionamento forse dovrebbe essere più articolato. Forse le fondazioni bancarie, finanziando esternamente dal bilancio della città operazioni come l’ex Moi, riducono la contribuzione diretta, ma comunque con il loro contributo sollevano il comune da aggravi di spesa certi, in altri settori. L’attenta presenza della sindaca alla presentazione della progettualità di Compagnia di San Paolo, poche settimane fa al Teatro Regio, avrebbe potuto certamente confortarla in tal senso. Ogni anno fa storia a sé.

Proviamo ora a rifare la tabella sopra citata con la precisazione della effettiva causa:



Sarebbero 21 milioni, quindi e non 100 milioni. In altre parole, lo storytelling appendiniano questa volta l’ha sparata un po’ più grossa del solito. Come quel giorno alla chiesa della Crocetta a novembre. Diciamo che chi passa i numeri alla sindaca, tende un po’ ad arrotondarli…

Ma del resto, se è arrivata a “sbroccare”, per usare le sue parole, si potrebbe rispolverare il vecchio adagio: ”la miglior difesa è l’attacco”. Se poi l’attacco è condito pure da un po’ di vittimismo, il popolo grillino non le farà mancare la sua solidarietà emotiva.