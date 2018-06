«Mi dimetto e vi mando tutti a casa» Chiara Appendino perde le staffe più volte e il confronto tra lei e i consiglieri di maggioranza nella notte diventa drammatico. La candidatura torinese alle Olimpiadi sta logorando i pentastellati al punto che nonostante da alcune settimane giri la voce a Palazzo di Città che l’amministrazione Appendino non arriverà a dicembre ieri notte all’una e trenta si è pensato seriamente che a due anni dalla vittoria del Movimento a Torino siamo già arrivati alla fine del percorso.

Saltate le comunicazioni in aula ad Appendino non è rimasto che il faccia a faccia, iniziato alle 19 e durato più di cinque ore, tra lei e i suoi. E le discussioni diventano subito accese, più delle chat roventi di Whatsapp, alcune delle quali hanno visto da mese la fuoriuscita dei consiglieri dissidenti Maura Paoli, Daniela Albano, Damiano Carretto e Marina Pollicino.

Ma il fronte si è allargato: all’interno dei Cinque stelle non sono solo loro a mettere i bastoni tra le ruote alla sindaca, accusata di volare da sola, in particolare sulle Olimpiadi. Non va giù il pre dossier sulla candidatura per i Giochi 2026: quasi nessuno, e ripetiamo quasi, ne sapeva nulla del lavoro fatto da Alberto Sasso, l’architetto amico di Beppe Grillo. Appendino si sente forte dell’appoggio dei vertici dei Cinque Stelle e del governo di Roma, ma non solo: anche di Confindustria e degli alti papaveri torinesi che vedono nei Giochi il rilancio della città.

L’incontro fiume è duro anche se in certi momenti sembra che il carrozzone regga, poi i toni si scaldano e allora Chiara urla, perde la pazienza, alza la voce. «Io mi dimetto e voi andate a casa», lo ripete. Qualcuno fa spallucce, altri capiscono il peso di quelle parole. Poi si dividono, il gruppo da una parta e la sindaca nel suo ufficio, quasi fosse il primo tempo di un match poi tutti negli spogliatoi a riflettere.

Che questa volta non sia uno scherzo e che il governo cittadino sia a rischio lo dimostra il fatto che poco alla volta accorrono tutti nelle sale del Palazzo. Dal nuovo capo di gabinetto Mauro Marinari agli assessori: tutti riuniti forse per vedere se quella sarà davvero l’ultima notte al comando della città. E forse a far calmare, momentaneamente, le acque è più la stanchezza che l’aver trovato un accordo. È notte fonda quando consiglieri e giunta escono dai loro uffici. Quello che è certo è che Appendino partirà alla volta di Roma dove oggi ha l’incontro con il sottosegretario Giancarlo Giorgetti con un dossier olimpico che la maggioranza non accetta e l’aumento della fonda di chi contesta i metodi usati dalla sindaca potrebbe non far bastare l’appoggio che il Pd e le opposizioni, ad eccezione di Deborah Montalbano e la sua “Uscita di sicurezza”, ha già promesso ad Appendino.

Un clima ad alta tensione che potrebbe convincere Roma a puntare più a Milano che al capoluogo piemontese per il 2026, onde evitare che Appendino cada, cedendo così al “ricatto” dei consiglieri M5s.